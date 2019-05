Storia e autore della canzone del Piave

Di sola musica, però, non era facile vivere. Così si impiegò alle poste. Quarto figlio di madre vedova, non era stato richiamato al fronte. Però ne soffriva. Ardente mazziniano, simpatizzava infatti per l’irredentismo. Per essere in qualche modo utile alla Patria si era fatto assegnare al servizio dei treni postali che recapitavano le lettere ai soldati in prima linea. Quello però non era tempo di canzonette. «Volgevano giorni tristi anche per la canzone, e la cupa vicenda di Caporetto era riprodotta nel mio microcosmo una ditta lasciata in balia dei debiti e portava il mio nome», raccontò lui stesso, «e quel nome pareva sommerso nell’inno: un trinceramento insicuro dal quale io difendevo disperatamente il mio passato e il mio avvenire, il mio amor proprio e la mia esistenza. Passavo le mie notti a invocare resistenza dalle aride pagine dei registri, le cui somme parevano gl'inflessibili bollettini delle mie sconfitte».