Il programma completo del Mi Ami Festival 2019

LA RASSEGNA MI FAI

Nel mezzo tra i palchi “zone di decompressione” per artisti e il pubblico, un market vintage per il merchandising di editori indipendenti, e anche lo spin-off MI FAI: una rassegna di illustrazione, fumetto e disegno, con performance live anche simultaneamente ai concerti. In questa edizione, sotto la direzione artistica del fumettista e musicista Alessandro Baronciani, 10 tra i migliori illustratori, fumettisti e promesse italiane realizzano visual inediti durante le esibizioni delle band del palco WeRoad. Saranno più di 20 ore d'illustrazione, fumetto, digital e video art con proiezioni su ledwall, e con una sorpresa finale: la grande battaglia selvaggia delle serigrafie. Tra gli artisti presenti: Burla Manu, Elisa Menini, Lorena Natarella, Kalina Muhova, Louseen Smith, Samuele Canestrari, Guidio Brualdi, Francesco Moretti, Luisa Torchio, Viola Bartoli e Marco Oggian.

E IL MI PARLI

Il 24 e 25 maggio ci sarà per la prima volta anche MI PARLI: uno stage interamente dedicato allo storytelling, per ascoltare sia alcuni tra i principali scrittori e autori di podcast in Italia; sia gli artisti che stanno per suonare; sia gli stessi spettatori, ognuno dei quali potrà salire sul palco e raccontare qualcosa.