My Songs di Sting, album inutile con cui rovina la sua eredità artistica

STING SVILISCE LA SUA EREDITÀ ARTISTICA

È il destino fatale di imprese come questa: un artista pretende di riproporsi in chiave moderna, aggiornata ai tempi, e finisce per tradire tutte le sue rughe artistiche, il suo ritrovarsi improbabile, confuso in un tempo che non è il suo. Tanto varrebbe fare quello che si sa fare meglio, senza voli pindarici che si schiantano contro muri di realtà. È che quasi tutti, da un certo momento in avanti, maturano il problema di come amministrarsi, come vivere di rendita; e finiscono, quasi tutti, per commettere gli stessi svarioni, ed è incredibile tanta metodicità, è inspiegabile quel non capire che trovate del genere non servono a niente, non portano a niente, finiscono per svilire certi momenti di una eternità artistica. Fateci caso: le canzoni mai rinascono felicemente. Quelle belle restano per sempre così come sono, non invecchiano, finiscono direttamente fuori dal tempo; quelle eccezionali ci nascono proprio, e Sting e i Police di canzoni eccezionali ne hanno scritte, suonandole come sapevano: lì non serve niente, non c'è nulla da ritoccare, gli assoli di Andy Summer, le percussioni del “ritmatista” Stewart Copeland, e lo stesso basso di Sting, tutt'altro che disprezzabile, hanno creato impasti, pulsazioni, vibrazioni capaci di entrarci dentro, fermandosi per sempre in qualche parte della nostra anima.