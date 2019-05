Chi è Alberto Urso, finalista di Amici 2019

UN CURRICULUM DI TUTTO RISPETTO

Nato a Messina il 23 luglio 1997, Alberto ha studiato sia pianoforte che sax e canto fin da quando aveva sette anni. Oltre a conseguire la maturità scientifica, si è diplomato in Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina con il massimo dei voti. Non gli è bastato: dopo il diploma ha continuato i suoi studi di canto con il maestro Francesco Zingariello e con la soprano Daria Masiero, quelli di sax con il maestro Orazio Maugeri, quelli di pianoforte jazz con il maestro Francesco Pisano, e quelli di batteria con il maestro Peppe Pullia. Nel frattempo ha conseguito una laurea magistrale in canto lirico al conservatorio di Matera e ha partecipato a diversi concorsi: sia come pianista sia come cantante. Nel 2017 si esibì accanto a Katia Ricciarelli.

LA PARTECIPAZIONE A TI LASCIO UNA CANZONE

Che ci azzecca un talento del genere con un talent? Tutto, in realtà. Perché già a 13 anni era riuscito pure a partecipare a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici, duettando con Gianni Morandi in Tu che m’hai preso il cuor . Talento musicale a parte, nella scuola di Maria De Filippi ha fatto anche agitare il gossip, per le voci di un flirt con Tish. Peraltro andato male. È stato ammesso cantando la classicissima O sole mio, canzone di cui ha lo spartito tatuato addosso, assieme all’altro tatuaggio della musa della musica Euterpe. Anche lui come Giordana non ha aspettato la fine di Amici per pubblicare un album. Solo è il titolo. Nella tracklist: Indispensabile, Non Sarebbe Passione , Vento d’amore, Accanto a te , L’amore si sente, La mia rivoluzione, Il rumore del mare , A un passo , Ti lascio andare e le due cover Guarda Che Luna di Fred Buscaglione e Adesso tu di Eros Ramazzotti.