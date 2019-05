Tutte le liti della finale di Amici 2019

ALESSANDRA CELENTANO E RUDY ZERBI I PROF PIÙ SEVERI

Alessandra Celentano per i ballerini, Rudy Zerbi per i cantanti. Sono loro gli incubi ricorrenti dei partecipanti alla scuola di Amici. L'insegnante di danza, nipote di Adriano Celentano, è rinomata per la sua rigidità e severità nel giudicare passi a due, coreografie e assoli. Ex professionista della danza classica è particolarmente attenta alla tecnica su cui non transige. Più meno stessa cosa si può dire per Rudy Zerbi. Conduttore radiofonico e produttore discografico, ha inziato prima come membro della giuria degli esperti in passate edizioni per poi passare a insegnare ai ragazzi della scuola. Celebre per non avere peli sulla lingua, spesso e volentieri si lascia andare a critiche piuttosto pungenti e demotivanti.