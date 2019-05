Alberto Urso ha vinto Amici 2019

Una vittoria, la sua, che si respirava nell'aria da tempo. Perché Alberto Urso , grazie anche alla sua poderosa voce, nel tempo era riuscito a far breccia nel cuore del pubblico diventando il principale favorito per la vittoria finale. Quasi sempre in testa nei match eliminatori dell'ultimo serale, quello andato in onda su Canale 5 sabato 25 maggio 2019, così come nella finalissima con Giordana Angi, il cantante lirico ha confermato le aspettative salendo sul gradino più alto del podio e diventando il 19esimo vincitore del talent show targato Maria De Filippi.

CHI È ALBERTO URSO, VINCITORE DI AMICI 19

Alberto è nato a Messina il 23 luglio 1997 dove ha studiato a partire dall'età di sette anni canto. Sa anche suonare il pianoforte oltre al sassofono. Ha conseguito la maturità scientifica, per poi diplomarsi con il massimo dei voti al Conservatorio musicale di Messina in Teoria e Solfeggio. Il percorso formativo di Urso è poi proseguito con il conseguimento della laurea magistrale in canto lirico al conservatorio di Matera. Nella sua carriera poi deverse esibizione anche con big della musica nostrana come nel 2017 quando salì sul palco accanto a Katia Ricciarelli. Ma il nuovo vincitore di Amici 18 non è un volto nuovo della televisione. All'età di 13 anni aveva partecipato a Ti lascio una canzone, programma condotto da Antonella Clerici, dove aveva uettato con Gianni Morandi. Con amici ha anche pubblicato il suo primo album intitolato Solo.

CHI SONO I VINCITORI DI AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Quella 2018/2019 è stata la diciottesima edizione di Amici di Maria Di Filippi. Forse però non tutti si ricordano i vincitori delle passate edizioni. La prima, quella del 2002, aveva visto trionfare il cantante Dennis Fantina. Nel 2003 ancora il canto sul podio grazie a Giulia Ottonello, mentre un anno dopo era stata la storica vittoria nel ballo di Leon Cino a cambiare un po' tutto. Nel 2005 era stato Antonino (cantante) a ottenere lo scettro strappato poi nel 2006 dal ballerino Ivan D'Andrea. Poi quattro edizioni consecutive - dal 2007 al 2011 - ad appannaggio dei cantanti con Federico Angelucci, Marco Carta, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone. Nel 2011 e nel 2012 doppio vincitore con Denny Lodi e Giuseppe Giofrè per il ballo mentre tra i cantanti erano stati a trionfare Virginio e Gerardo Pulli. Si passa così al 2013 con il rapper Moreno a trionfare mentre nel 2014 è stata la volta della cantante Deborah Iurato. Il 2015 era stato l'anno dei The Koloros, il 2016 di Sergio Sylvestre, il 2017 di Andreas Muller e infine nel 2018 di Irama.