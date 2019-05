Che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni di Amici

MARCO CARTA: è in realtà il primo vincitore di Amici a sfondare veramente. Ha vinto infatti il Festival di Sanremo del 2009, e inoltre vari TRL Awards e Wind Music Awards, due Venice Music Awards, due Kids' Choice Awards, due Latin Music Italian Awards, un Premio Barocco, un Premio Roma Videoclip. Ha inoltre scritto un’autobiografia e doppiato un film di animazione, ed è pure finito all’Isola di Famosi.

ALESSANDRA AMOROSO: altra vincitrice diventata una star della canzone italiana. Ha venduto oltre 1 milione di dischi.

EMMA MARRONE: altra star della canzone italiana. È arrivata seconda a Sanremo nel 2011 e prima nel 2012. Ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2014, arrivando 21esima. Tra i direttori artistici di Amici, è anche apprezzata per il suo impegno civile e filantropico, che la ha portata anche a polemizzare con Matteo Salvini.

DENNY LODI: dopo la vittoria ad Amici ha comprato un bar per i genitori ed è andato in America con il New York Complexions Contemporary Ballet. Ma ha avuto problemi fisici per cui dal settembre del 2012 si è ritirato ed è direttore dell’Accademia di danza di Crema.

VIRGINIO SIMONELLI: di dischi ne ha venduti in realtà pochi. Però ha avuto soddisfazioni come autore componendo vari brani per Paola e Chiara; Riflessi di me per Francesca Michielin; Limpido per Laura Pausini.