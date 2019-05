Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2019

La Corea del Sud si aggiudica la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019. A vincerla il film Parasite, del regista Bong Joon Ho. Niente da fare per Il traditore di Marco Bellocchio, nonostante l'ottima accoglienza da parte della critica. La Palma per il miglior attore non è andata a Francesco Favino, ma ad Antonio Banderas, protagonista di Dolor y Gloria di Pedro Almodóvar.

Parasite è la storia di una famiglia che cerca di sbarcare il lunario scroccando il wi-fi e con piccoli lavoretti precari. Finché non riesce a entrare nella ricca famiglia Park attraverso finte identità. Poi però le bugie cominceranno a ritorcersi contro i protagonisti.

Il gran premio della giuria è stato assegnato a Atlantique della regista francese di origine senegalese Mati Diop. Un film sul dramma di chi si imbarca per cercare un futuro migliore in Europa. La regista ha chiesto a tutta la sua troupe di venire sul palco.

Il premio per la miglior regia di Cannes 2019 è andato invece ai fratelli Dardenne, per il film Young Ahmed, che racconta il percorso di radicalizzazione di un 13enne di religione islamica, che sull'esempio di un cugino kamikaze decide di uccidere la sua insegnante perché considerata apostata.

Premio per la miglior attrice a Emily Beecham, protagonista del film della regista austriaca Jessica Hausner Little Joe. La pellicola racconta la storia di una madre e di un figlio adolescente alle prese con una pianta misteriosa, che dà il titolo al film. Beecham è una scienziata che sviluppa nuove specie di piante, realizza un fiore rosso che ha delle caratteristiche speciali, se nutrito e curato correttamente rende il proprietario felice. La pianta non dovrebbe uscire dal laboratorio, ma la donna la regala al figlio e dopo poco la pianta comincia a comportarsi in modo sempre più pericoloso.

Il premio per la miglior sceneggiatura è stato consegnato da Gael Garcia Bernal a Céline Sciamma per Portrait de la jeune fille en feu, che racconta l'amore proibito fra due donne nella Francia del 1770. Nel film tutto al femminile di Sciamma recita anche Valeria Golino, nel ruolo della madre della fanciulla a fuoco. Il film ha vinto anche la Palma Queer, per la prima volta assegnato a una regista donna.