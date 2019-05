Quali sono i piatti tipici dei 28 Paesi Ue

POLONIA: BIGOS. La ricetta originale prevedeva uno stufato di maiale cucinato insieme ai crauti e mescolato. Oggi si è arricchito di altri ingredienti: carni di vitello, pezzetti di kielbasa, pancetta affumicata, cavolo verza, prugne secche, mele, cipolla, aglio, bacche di ginepro. Sempre nel nome della mescolanza.



PORTOGALLO: BACALHAU, RISSÓIS DE CAMÃRAO E PASTEIS DE NATA. Il bacalhau è un'istituzione della cucina portoghese, cucinato in ogni modo: fritto, in umido, come boletas. Ricordiamo con piacere anche i rissóis de camarão, piccole mezzelune di pasta fritta impanata e ripiena di crema gamberi e i pasteis de nata, cestini di pasta sfoglia alla crema cotta.



REGNO UNITO: ROAST BEEF E YORKSHIRE PUDDING. Un piatto aristocratico che non può mancare nelle tavole festive. Per fare il roast beef si utilizza un taglio pregiato del manzo: va cotto al forno in maniera delicata in modo che la carne rimanga al sangue e morbida. Il miglior accompagnamento è con gli yorkshire pudding: soufflé di latte, farina e uova che si inzuppano nella salsa di cottura della carne.



REPUBBLICA CECA: VEPŘO KNEDLO ZELO. Un piatto tosto, a base di carne di maiale arrosto, cucinata con cipolla e cumino e accompagnata da canederli di pane (knedlíky) e crauti. Un asteroide, di nome e di fatto.



ROMANIA: CIORBA. Una minestra acida, la cui base è ottenuta con crusca fermentata, panna acida, succo di limone, liquido dei crauti, yogurt e aceto. A questa zuppa si aggiunge della carne che può essere maiale affumicato, polpette di carne, trippa o pesce.