Game of Thrones e il nostro Medioevo 2.0

Non ho titolo infatti per analisi di contenuto o forma narrativa, né tantomeno posso e voglio esprimermi sulla recitazione o sulla drammaturgia. Cioè che mi colpisce anzitutto è il successo di un genere fantasy ben oltre le cerchie adolescenziali e giovanili. Giustamente mi si obietterà che è già accaduto per Harry Potter. Però questa trasposizione letteraria era cinematografica. Così come lo erano stati altri supereroi (Indiana Jones per esempio). O altre celebri saghe come Il signore degli anelli, che possiamo considerare il progenitore dell’high fantasy epico. Il Trono di spade ribadisce la centralità televisiva del cinema e il connubio ormai inscindibile fra tivù e social.

DA WESTEROS A WEBSTEROS

Il megafono dello spettacolo televisivo, in tutte le sue forme, non è più la stampa ma il web. Anche questo è in parte vero da tempo, però la novità è la coincidenza di sentiment fra i generi e le narrazioni televisive più gettonate (i talent e i reality) e i modi e toni duri, spesso odiosi, violenti e impietosi che fanno scuola e tendenza sulla Rete e sui social. Naturalmente non voglio dire che chi ama e ha seguito Il Trono di spade sia un troll o un odiatore (seriale o di giornata). Però le atmosfere tenebrose, cupe e impietose in cui si muovono e agiscono Daenerys​ e Jon Snow, Tyrion Lannister, così come il bestiario mitologico di Westeros, con lupi giganteschi, corvi con tre occhi e draghi fiammeggianti, ben si addicono a un ambiente contemporaneo in cui le gogne digitali, con tutto il loro carico di dileggi e offese, sono molto praticate perciò molto temute. Westeros si può leggere Websteros.