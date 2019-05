Chi è Giordana Angi, finalista di Amici 2019

È compositrice di ballate che parlano di storie difficili: cattivi rapporti col padre, molestie, amori tormentati; ma anche il rapporto con la poesia o la gioia del sesso. Potrebbero essere temi autobiografici, o potrebbero non esserlo: non è che Edgar Allan Poe, Fabrizio De Andrè o Massimo Bubola hanno dovuto necessariamente compiere delitti in prima persona per raccontarli. Giordana non solo ha parlato dei suoi passati disturbi alimentari, ma ha anche fatto coming out. «Non mi nascondo», ha detto in una intervista, «e poi credo che l’amore non sia un problema, se ho amato qualcuno non vedo perché non dovrei parlarne, se è stato un amore che ho vissuto e se ha fatto parte della mia vita, ma perché non dovrei raccontarlo?». Ha pure confessato che per meglio interpretare Tutta sua madre di J-Ax si è ispirata al ricordo della disperazione provata da sua madre dopo un aborto spontaneo. Il 24 novembre scorso sulla ballerina professionista del programma Elena D’Amario ha fatto una battuta: «Lei è mia moglie ma ancora non lo sa».

PUPILLA DI TIZIANO FERRO

«Alzare una coppa e vincere non fa schifo a nessuno, ma io mi vivo ogni sabato come fosse l’ultimo, ogni serale me lo voglio godere», ha dichiarato in un’altra intervista. Incognita poesia fu il brano con cui nel 2012 partecipò a Sanremo Giovani. Aveva 18 anni, e lo stesso anno incise anche le musiche dei titoli di coda del film di Gianluca Mingotto Poker Generation con Francesco Pannofino e Lina Sastri. Quattro anni di pausa prima di Chiusa con te singolo del luglio 2016 prodotto da Tiziano Ferro per l'etichetta Sugar. Giordana ha composto anche la sigla ufficiale Bam Bam del Lazio Pride del 2017 a Latina. Nel settembre dello stesso anno è uscita Amarti (qui ed ora) . Nel 2018 ha scritto assieme a Nina Zilli Senza appartenere, portato a Sanremo dalla cantante. Per entrare a Amici 18 ha accentuato i toni forti: l’inedito La solita stronza, storia di un fallito “rimorchio" che tanto aveva ostacolato la sua vocazione artistica, e con cui si è ora riappacificata.