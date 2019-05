Chi è Rafael Quenedit, finalista di Amici 2019

LA FIDANZATA MAUREEN E L'OCCASIONE DI AMICI

È a Cuba che la gran parte della famiglia ancora risiede, e a Cuba Rafael si è formato. Dopo essersi impadronito a fondo del genere classico si è dedicato anche al moderno e al neoclassico, e nel 2014 si è esibito in vari spettacoli per tutta l’America Latina, prendendo parte anche a molti show televisivi. Nel 2015 è diventato primo danzatore del Balletto nazionale di Cuba, vincendo una medaglia d’oro alla South African International Ballet Competition di Città del Capo. Rafael è fidanzato dalla fine del 2015 con la connazionale Maureen Gil. Sarebbero stati proprio Maureen e i genitori a convincerlo ad accettare l’offerta di Amici come grande occasione di decollo. Già nel 2017 Rafael si era comunque trasferito in Europa per seguire uno stage a Parigi. E nel 2018 è venuto a Roma. A volerlo a Amici è stata in particolare maestra Alessandra Celentano ed è stato lui il primo a indossare la maglia del serale. Considerato timido e riservato, è però molto attivo su Instagram, dove ha 120 mila follower A parte il ballo, ama la pesca e lo sport in genere.