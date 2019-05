Chi è Vincenzo Di Primo, finalista di Amici 2019

Sabato 25 maggio si tiene la finale di Amici 2019. A correre per il "titolo" i cantanti Giordana Angi e Alberto Urso e i ballerini Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo. Vincenzo è siciliano, nato ad Adrano, a pochi chilometri da Bronte, alle pendici dell'Etna. La sua storia pare uscita da un musical americano. Ventuno anni, ne aveva 7 quando entrò nel mondo della danza, con passione onnivora: latino-americano, hip hop, contemporaneo. In genere molto riservato, lui stesso alla Scuola di Maria De Filippi ha però confessato che, non avendo mai avuto né il padre né la madre né suo fratello un lavoro fisso, la famiglia ha sempre vissuto in modo precario. A lui però non è mai mancato niente. «Mi hanno dato troppo, voglio dirgli un ‘grazie’ che mi viene dal cuore», ha detto in lacrime in trasmissione.