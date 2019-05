Trailer e recensione de Il Traditore

1. LO STUDIO DEI FATTI

L'idea di realizzare un film su Buscetta è stata di Beppe Caschetto che ha coinvolto in un secondo momento Bellocchio. Il regista ha quindi cominciato a leggere libri, contattare persone che avevano conosciuto il boss e approfondire i dettagli della vicenda. Il team di autori ha successivamente scritto ben 11 stesure della sceneggiatura prima di trovare la quadra.

2. UN TRADITORE CONSERVATORE

Il Buscetta di Bellocchio non è un eroe anche se è coraggioso. Come ha spiegato il regista a Cannes: «Buscetta rischia la propria vita ma la difende, così come vuole difendere una sua tradizione. È un traditore conservatore, nel senso che non è uno che pensa di cambiare il mondo, ma vuole difendere il suo passato».

3. LA METAMORFOSI DI FAVINO

Favino per interpretare il boss dei due mondi è l'attore ha aumentato il suo peso di otto-nove chili con lo scopo di portare in scena una certa presenza fisica necessaria a modificare la sua postura e atteggiamento nei confronti dei propri interlocutori, oltre a ricordare le origini "agricole" dei mafiosi.

4. L'ANNIVERSARIO DI CAPACI

La notizia che il film sarebbe arrivato nelle sale il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, aveva inizialmente suscitato qualche perplessità e critica da parte di Giovanni Montinaro, il figlio del caposcorta che perse la vita nell'attentato. Favino lo ha però contattato privatamente superando l'iniziale diffidenza.

5. IL RE È NUDO

Nel film è presente una scena in cui appare Giulio Andreotti in mutande, momento che è stato inserito da Bellocchio per un motivo preciso: «Il suo passaggio in mutande è un assurdo, una libertà di cui mi sono preso il rischio. È un discorso sul potere, è come vedere nella favola il re nudo».