Batman compie 80 anni: storia dell'uomo pipistrello

Nella storia dunque Wayne è folgorato dall’irruzione di un chirottero dalla finestra. Nella realtà ha invece pesato la grande passione di Kane per Leonardo da Vinci e per i suoi disegni sull’uomo volante. A contatto con i supereroi e in grado di agire quasi da supereroe, Batman è considerato dalla massa dei fan come uno di loro. Non a caso però uno specialista come Franco Fossati nella sua fondamentale Grande Enciclopedia dei Fumetti lo ha inseritoin una sezione diversa rispetto a Superman ed epigoni: nel Poliziesco accanto a Dick Tracy.