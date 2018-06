Borsa, mercati e spread del 21 giugno

16.23 - LO SPREAD SALE A 240. Lo spread Btp-Bund a dieci anni sale a 240 punti base dai 216 di ieri. Spread in forte rialzo anche sulla scadenza a due anni, con un picco a 161 prima di rallentare a 157. Il tasso del titolo italiano a due anni è salito di quasi 40 punti base, passando dallo 0,56% della chiusura di ieri allo 0,94%. (ANSA).

16.09- MILANO PEGGIORA. Avvicinandosi alla chiusura Piazza Affari si appesantisce ulteriormente, confermandosi la peggiore tra le Borse europee: l'indice Ftse Mib perde il 2% con Fca, indebolita dal profit warning di Daimler, che per oltre il 4 per cento. Milano accusa il forte nervosismo sui titoli di Stato italiani (il Btp a dieci anni registra rendimenti in crescita di quasi 20 punti base) e l'ampliarsi dello spread con la Germania arrivato a quota 237. Male anche le banche, con Unicredit che perdeil 3% e Tim in calo del 2 per cento.

16.02 - WALL STREET IN NEGATIVO. Wall Street gira in territorio negativo. Il Dow Jones perde lo 0,47% a 24.540,36 punti, il Nasdaq cede lo 0,06% a 7.775,00 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,15% a 2.763,29 punti.

15.46 - EUROPA DEBOLE DOPO WALL STREET. Mercati azionari del Vecchio continente sempre negativi dopo l'avvio incerto di Wall street e la diffusione dei dati macroeconomici dagli Stati Uniti, tra i quali le richieste di disoccupazione: Milano resta ampiamente la più debole con un calo dell'1,6% sui minimi di giornata, seguita da Francoforte (-0,8%), con Londra, Parigi e Madrid che ondeggiano attorno a un ribasso di mezzo punto percentuale. Sul listino tedesco sempre venduto ma senza crolli il titolo Daimler, che dopo il profit warning cede il 3,9%, appesantendo tutto il settore dell'auto. In Piazza Affari il gruppo peggiore tra quelli a elevata capitalizzazione è infatti Fca, che cede il 3,4%, seguito da Prysmian e Unicredit (-2,8%). Tra le altre banche, deboli anche Bper (-2,4%) e Mps, che perde due punti. Piatta Mediobanca, in forte controtendenza Mondadori che sale di oltre il 6% dopo un report positivo di Equita.

15.36 - WALL STREET APRE CONTRASTATA. Apertura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,25% a 24.597,94 punti, il Nasdaq sale dello 0,25% a 7.801,91 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,02% a 2.766,96 punti.

14.50 -MILANO PESANTE CON FCA E BANCHE, SPREAD A 231. Prosegue molto debole la giornata di Piazza Affari, che con l'indice Ftse Mib cede l'1,5% sui minimi della seduta. Forte la tensione sui titoli di Stato italiani (il rendimento del Btp a dieci anni sale di 13 punti base, con lo spread con il bund a 231 punti) e la Borsa di Milano resta nettamente la peggiore in Europa, dove Francoforte cede lo 0,8% e gli altri mercati circa mezzo punto percentuale. Recupera terreno l'euro, a 1,159 sul dollaro, dopo aver toccato un minimo di 1,1508 in tarda mattinata. In Piazza Affari Fca perde il 2,8% poco sopra i 17 euro con Daimler che, dopo il profit warning, sul listino tedesco cede il 3,7%. A Milano male anche A2A e Unicredit (-2,5%), con Tim che scende dell'1,8%, Mps dell'1,5% e Intesa dell'1,3%. In controtendenza Mediobanca, che sale dell'1,5%.

13.49 - SALVINI: «LA BORSA CALA PER COLPA MIA? INCREDIBILE». «C'è un titolo dell'Ansache dice che la Borsa cala e lo spread sale per colpa di Salvini. Questi giornalisti italiani sono incredibili, per questo preferisco parlare direttamente con milioni di italiani su Facebook, bypassando agenzie e giornali che a volte fanno un esercizio di fantasia inimmaginabile». Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in un video sul suo profilo Facebook. «La Borsa», aggiunge Salvini, «starebbe scendendo e lo spread salendo perchè io ho confermato che vogliamo intervenire sulla legge Fornero e perchè ho detto che in Europa vogliamo stare da protagonisti non possiamo pagare per avere in cambio immigrati? Per aver detto quello che c'è nel programma di governo? Siamo seri».

12.42 - EUROPA CEDE DIETRO A MILANO. Perdono i listini europei dove tiene solo Londra (+0,05%) mentre dalla Bank of England si attende che lascerà invariati tassi, in linea con quanto ha deciso la Banca centrale svizzera (Zurigo -0,12%). Pesano gli automobilistici dopo che Daimler, il gruppo della Mercedes, (-4,4%), per primo, ha tagliato le stime sull'utile del 2018 a causa dei dazi tra Usa e Cina frenando così Vw e Porsche (entrambe -2,3%) a Francoforte (-1%) e le concorrenti a Parigi (-0,57%). A far cambiare rotta a Milano (-1,4%), maglia nera, non è stata soltanto la debolezza di Fca (-3%), seguita da Exor (-2%), ma i timori, soprattutto da parte degli investitori esteri, sulle politiche del governo dopo le parole di Salvini su immigrazione e riforma delle pensioni e la nomina di due euroscettici come Borghi e Bagnai rispettivamente a capo delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. Lo spread tra Btp e Bund è tornato sopra soglia 230 e le banche scivolano: Bper e Ubi -2%, Banco -1,4%.

11.47 - MILANO PESANTE DOPO LE PAROLE DI SALVINI. Milano (-1,2%) guida i cali delle borse d'Europa. Non sarebbero piaciute - secondo gli operatori - le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha minacciato di tagliare il contributo dell'Italia al bilancio Ue in mancanza di aiuti sull'immigrazione e ha poi segnalato di voler smontare la riforma Fornero entro fine anno, gettando così un'ombra in più sui conti pubblici. Il rialzo dello spread tra Btp e Bund, a 232 punti base va di pari passo con le vendite sul settore bancario dove Bper e Ubi cedono oltre il 2,5%.

10.32 - PIAZZA AFFARI CAMBIA ROTTA E SALO LO SPREAD. La Borsa di Milano ha cambiato rotta con un'ondata di vendite sulle banche mentre lo spread si è allargato a 225 punti base. A mettere sotto pressione l'indice Ftse Mib (-0,68%) sono i cali di Bper (-2,37%), Ubi (-2,21%), Banco Bpm (-1,73%) e Unicredit (-1,67%). Si ampliano anche le perdite di Fca (-1,95%) e Brembo (-1,41%) penalizzati come tutto il settore automobilistico e della componentistica dal profit warning della tedesca Daimler che teme gli effetti della guerra dei dazi per i suoi veicoli fatti negli Usa ed esportati in Cina.

10.17 - L'EUROPA PERDE TERRENO. L'avvio di buon passo per le borse europee dura poco. Scivolano i titoli automobilistici, che pesano su Francoforte (-0,26%), sull'onda del profit warning di Daimler (-3,6%) che alla vigilia ha abbassato le stime sull'utile operativo per il 2008 anche a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: il gruppo tedesco, la prima grande azienda a rivedere le previsioni sui risultati a causa della politica di Trump, teme che i clienti cinesi compreranno meno auto Daimler fatte in Usa a causa dei dazi della Cina sulle importazioni americane. L'effetto Daimler penalizza anche Volkswagen (-1,8%), Bmw (-2,9%) e Porsche (-1,87%) e gli automobilistici sugli altri listini del Vecchio Continente con Milano che ha cambiato direzione (-0,4%) non solo per Fca (-1,82%) ma per la retromarcia dei bancari. Ha azzerato i guadagni Parigi (-0,04%) mentre tiene (Londra +0,27%) con la Bank of England che non dovrebbe toccare i tassi. Anche la riunione dell'Opec non muove troppo né il greggi né i petroliferi.

9.41 - MILANO POSITIVA, DEBOLE FCA. Partenza in rialzo a Piazza Affari (+0,20%), mentre lo spread Btp-Bund è in lieve aumento a 217 punti, in linea con gli altri listini europei, a giorni alterni preoccupati dalla guerra dei dazi. A soffrirne sono i titoli del settore automobilistico come Brembo (-1,24%) e Fca (-1,16%), sulla scia del taglio degli utili attesi nel 2018 da parte di Daimler. Segno meno poi per Unicredit (-0,11%) mentre nel complesso sono contrastate le banche dove in testa al listino spicca Mediobanca (+1,56%) seguita da Cnh (+1,21%) e Tenaris (+1,2%). Eni guadagna lo 0,44% e il greggio si indebolisce in attesa del meeting dell'Opec dove l'Iran frena sulla proposte dell'Arabia Saudita di aumentare la produzione. Fa intanto un altro passo indietro Ferragamo (-0,2%) all'indomani dello scivolone legato al collocamento di una quota della società. Forte invece nella moda Moncler (+1,48%). Bene poi Stm (+0,71%) in un momento positivo per i tecnologici.

9.11 - ANCHE L'EUROPA APRE POSITIVA. Avvio positivo per le borse europee. Londra, alle prime battute, sale dello 0,41% in attesa della decisone della Bank of England sui tassi che dovrebbero restare invariati. Parigi ha aperto in crescita dello 0,27% e Francoforte di un più cauto +0,04 per cento.

9.00 - MILANO APRE IN RIALZO. Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 22.209 punti.