Cannabis light, il Consiglio Superiore di Sanità blocca la vendita

I medici bocciano la cannabis light. Secondo il Consiglio Superiore di Sanità «non può essere esclusa la pericolosità» delle inflorescenze a basso contenuto di Thc. La raccomandazione dunque è non consentire la libera vendita.

OLTRE 400 CANAPA SHOP IN TUTTA ITALIA. Al momento oltre 400 negozi in tutta Italia vendono questo prodotto, senza contare i siti che offrono un servizio di consegna online. C'è però un'ambiguità di fondo: nessuno la vende come erba da fumare: in tutte le etichette viene specificato che si tratta di un articolo da collezione o un materiale destinato ad uso tecnico. Ora che il Css ha dato il suo parere, spetta al Ministero della Salute scegliere se intervenire.

I rischi della cannabis light nella video inchiesta di Lettera43.it

La nostra redazione si è già occupata di questo tema con uno speciale video in due puntate: Canapa all'Italiana. Un viaggio tra giovani imprenditori, venditori esperti e medici per capire i punti di forza e le zone grige di questo mercato. Nella seconda puntata di questa inchiesta ci siamo occupati proprio degli effeti della cannabis light sull'organismo.