La Germania guadagna quasi 3 miliardi dalla crisi greca

A riguardo il governo di Berlino ha rimarcato di aver versato ad Atene, tra il 2014 e il 2015, oltre 900 milioni di euro degli originari interessi dal Smp di 3,4 miliardi di euro. Ma 2,9 di guadagni restano una cifra a nove zeri. Dal Bundestag i Verdi denunciano «che la Germania ha approfittato massicciamente della crisi greca», pressando per un alleggerimento del debito: «L'Eurogruppo mantenga la sua parola con Atene». La tempistica non è casuale: proprio il 21 giugno 2018 si riuniscono a Bruxelles i ministri Ue delle Finanze per discutere dello stato dei conti greci e delle azioni future verso Atene.

NUOVI 86 MILIARDI DI AIUTI. Meno vincoli d'austerity sono in prospettiva possibili, per quanto il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, in quota Spd, non si sbottoni: l'economia greca è in risalita, anche il suo bilancio statale è tornato a crescere. Ma l'indebitamento pubblico resta alto (180% sul Prodotto interno lordo), come la sofferenza sociale per i tagli drastici al welfare e di posti di lavoro di quasi un decennio. Il terzo pacchetto di aiuti internazionali alla Grecia di 86 miliardi di euro è in partenza ad agosto 2018, con la conseguente immissione di Atene di titoli di Stato sui mercati. E ancora: quanto ci guadagneranno i tedeschi?