Paolo Savona smentisce le sue posizioni anti-euro

Mai stato contro l'Euro e contrario a una "Quitaly". Sono state queste le posizioni espresse dal ministro per le Politiche comunitarie Paolo Savona. «No, questo è volutamente falso. Ho sempre sostenuto che l'Italia ha assolutamente bisogno del mercato comune», ha risposto in un'intervista al Sussidiario.net. Il contestato ministro del governo Conte ha quindi negato di essere promotore di un messaggio per l'uscita dalla moneta unica.

SAVONA: «TRATTATO DI ROMA INCOMPLETO». «Quanto è successo dal Trattato di Roma in poi», ha spiegato Savona, «conferma la sua importanza per la crescita italiana. Per avere un mercato unico, è necessario avere una moneta unica, senza la quale l'unità del mercato sarebbe rotta. La mia posizione», ha chiarito, «è che la costruzione del Trattato del 1992 è incompleta e dovrebbe essere migliorata se l'Europa intende superare i suoi tormenti interni e fare i conti da un punto di vista geopolitico e geoeconomico. Naturalmente, queste riforme non possono essere attuate da un giorno all'altro. È necessario attendere la commissione e trovare un accordo, un consenso, tra i partner», ha aggiunto.

L'ASSIST ALLA GERMANIA. Poi una mano tesa verso Berlino, «L'Italia deve riconoscere l'importanza della Germania sulla scena mondiale. Le debolezze dei paesi membri dell'Unione si riflettono nel futuro geopolitico della Germania e, pertanto, è nel suo stesso interesse aiutare quei paesi a uscire dalle loro situazioni negative», ha spiegato ancora il ministro. «Se la Germania si limita a sollevare problemi e imporre vincoli invece di indicare soluzioni», ha spiegato, «i movimenti antieuropei saranno rafforzati, potrebbero destabilizzare l'Europa e riaprire vecchie ferite che non sono ancora state sanate».

«SERVONO NUOVE SOLUZIONI». «La soluzione ideale», ha suggerito, «potrebbe essere che la Ue offra nuove soluzioni per guidare le forze di crescita, soddisfacendo le esigenze di molti paesi europei, tra cui l'Italia. Gli Stati Uniti non hanno intenzione di ripetere la loro intelligente e costosa politica e le prestazioni del dopoguerra di aiutare l'Europa a uscire dalle ferite che si è autoinflitte. Questa volta dobbiamo affrontare i problemi da soli», ha concluso.