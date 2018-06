Ecofin, Tria rassicura mercati e Ue: taglio dello 0,3% del deficit

Per il 2018 che «i giochi sono fatti», ha proseguito, «ci muoveremo su interventi strutturali che non hanno costi ma sono importantissimi come far decollare gli investimenti pubblici» Tria ha risposto poi anche a una domanda sulla pssibilità di avviare il reddito di cittadinanza già quest'anno precisando che fino ad ora «nelle discussioni col ministro Di Maio non sono mai entrato in questo dettaglio e non mi è stata mai espressa questa idea, non posso esprimermi né a favore né contro».

REDDITO DI CITTADINANZA ENTRO L'ANNO? NON NE HO PARLATO CON DI MAIO. «Bisogna vedere quali saranno i provvedimenti proposti dal ministro competente, come verranno articolati e come verrà distribuito nel tempo perché uno può anche decidere delle misure oggi ma che quando entreranno in vigore sarà già 2019», ha detto Tria. «Quando si dice "quest'anno verranno presi dei provvedimenti", dal mio punto di vista di ministro dell'Economia dobbiamo vedere qual è l'effetto di spesa o di maggiori entrare, speriamo, quando quest'effetto si realizzerà. Non è che oggi si decide una cosa e c'è l'impatto di spesa o di entrata immediata», quindi è giusto «rivendicare gli obiettivi di Governo ma non è che c'è un diretto impatto sui flussi di entrata o di uscita e quindi sui saldi».

SI AL BILANCIO UE MA NO POTERI A ESM E A TETTO NPL. Il ministro è intervenuto anche sulla proposta franco-tedesca di riforma dell'Eurozona che, tra le altre cose, intende dare all'Esm poteri di sorveglianza dei bilanci. «L'Italia è contraria al cambiamento della governance del fondo salva-Stati Esm perché non vogliamo che ci siano duplicazioni rispetto ai compiti di sorveglianza della Commissione. Creerebbe una situazione di inefficienza e sovrapposizione», ha detto il ministro. Il disaccordo, non solo italiano, «è su quei punti e dettagli delle riforme dell'Esm che potrebbero creare problemi di fiducia sui mercati e turbolenze finanziarie», come l'ulteriore tetto quantitativo alla riduzione degli npl. C'è poi un gruppo di Paesi «da sempre contrari a qualunque ruolo europeo nel sostenere la crescita», che si oppongono ad aumentare il budget Ue, e a creare un bilancio dell'Eurozona.

Roma invece è «a favore di far decollare la parte di integrazione che riguarda l'appoggio alla crescita e tutti gli strumenti di risk sharing».