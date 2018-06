Economia, le sfide del ministro Tria all'esordio europeo

Nel piano presentato nei mesi scorsi sulla nuova governance europea il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha proposto di rafforzare degli automatismi sul rientro del debito, che ricalcano quanto già previsto dal Fiscal compact. All'Italia, che chiede più fondi per gli investimenti, questa logica non va a genio. Così come spaventa che nel piano francese per la creazione del fondo monetario europeo (il Mes, Meccanismo europeo di stabilità), questo organismo possa avere troppa discrezionalità sia per decidere gli interventi per ristrutturare i debiti sia le condizioni degli haircut.

BARRICATE DI CENTINAIO SUI TAGLI. Intanto il ministro delle Politiche forestali, Gian Marco Centinaio, promette le barricate contro i tagli nel futuro bilancio Ue ai fondi per l'agricoltura e la coesione. Tagli in parte avallati dall'ex governo in cambio di più soldi per la spesa legata all'immigrazione.