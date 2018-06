Nove consigli al governo M5s-Lega per un Fisco migliore

Al nuovo governo, dei suggerimenti operativi abbastanza semplici e indubbiamente migliorativi, per cittadini e imprese in materia di Fisco. Queste le proposte.

1. Limitare le agevolazioni in agricoltura

Oggi il settore agricolo è probabilmente l’unico settore in Italia praticamente quasi esente da imposte sul reddito. E questo indipendentemente dal tipo di attività svolta e dalla dimensione. Si dovrebbe porre un limite massimo di fatturato per l’applicazione della tassazione delle aziende agricole in base al reddito agrario, e questo indipendentemente dal tipo di soggetto sociale (si ricorda che qualche anno fa si era anche cercato di escludere le società commerciali, poi invece riammesse, eccetto le Spa). L'utilizzo che talvolta oggi si fa di questa agevolazione appare infatti in certi casi del tutto improprio. Per esempio, molte tra le più importanti cantine vitivinicole italiane vendono a prezzi significativi vini di qualità, senza legittimamente pagare le imposte. E questo anche se si frappone una società commerciale, cui applicare prezzi di trasferimento da parte delle aziende agricole, riconducibili alla stessa proprietà, attentamente dosati. Si tratta di un'agevolazione retaggio del passato; ove si dovesse ritenere di mantenerla, sarebbe quantomeno opportuno porre un tetto massimo, ad esempio 100 mila euro di fatturato, per società e aziende individuali. Oltre, si paghino le imposte normali, come per tutte le imprese, di qualsiasi genere.

2. Inserire una voce "da redditometro" nel modello Unico

Si potrebbe prevedere, nel modello Unico, un rigo ove dichiarare un reddito “da redditometro”, senza particolari specificazioni. Oggi, chi volesse ravvedersi non saprebbe proprio dove dichiarare un reddito senza una sua natura specifica. Che male farebbe, a dichiarare? Pagherebbe le imposte, e, almeno fino a un certo limite, sarebbe coperto. Si farebbe un po' come le percentuali per gli studi di settore, ove è previsto l'adeguamento. Si pensi a un contribuente che, in base al cosiddetto redditometro, risultasse avere un reddito inadeguato: l'accertamento sarebbe sicuro. Se volesse evitarlo, perché non consentirgli di pagare su un reddito generico?

3. Allargare le detrazioni portandole al 10%

Invece di ridurle, al contrario si potrebbe allargare la deducibilità o la detrazione degli oneri per le persone fisiche, peraltro limitandola al 10% o al 20%. Ci sarebbe più interesse a richiedere le fatture per prestazioni/acquisti deducibili; il procedimento parrebbe virtuoso. Si tratterà di valutare le tipologie di interventi (manutenzioni varie, lavori, spese per matrimonio, acquisto mobili, ecc.).