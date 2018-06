Borsa, mercati e spread del 25 giugno

14.18 - CONTINUA IL TREND NEGATIVO. Le Borse europee proseguono in terreno negativo con i timori di nuove tensioni commerciali dopo l'annuncio di Donald Trump di imporre dazi al 20% sull'import di auto costruite in Europa. Si guarda anche all'avvio di seduta di Wall Street con i futures in pre-apertura negativi. In lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,1687 a Londra. L'indice d'area Stoxx 600 è in calo dell'1,2%. Male Londra e Francoforte (-1,4%), Milano (-1,3%), Madrid (-1%) e Parigi (-0,8%). Nel Vecchio Continente marciano in rosso i settori tecnologici, finanza e le auto con Renault (-3,1%), Volkswagen (-2%), Ubs (-2,2%), Banco Santander (-1,9%), Siemens (-1,2%). A Piazza Affari male Prysmian (-8,1%) ed Stm (-3,3%), che risentono maggiormente delle tensioni commerciali. Male anche le banche con Banco Bpm (-2,8%), Intesa (-2,1%), Ubi (-1,9%) e Unicredit (-1,4%). In rosso Cnh (-2%), Ferrari (-1,5%) ed Fca (-1%). In rialzo Piaggio (+5,7%), promossa da Kepler, Luxottica (+0,3%), dopo l'acquisto di Barberini annunciato sabato sera.

13.05 - EUROPA PEGGIORA, MILANO RESTA IN ROSSO. Continuano a scivolare le principali Borse europee, con Francoforte che flette dell'1,5%, Londra dell'1,27%, Parigi del 0,94%. L'indice Euro Stoxx 600 ora perde l'1,2%: banche e assicurazioni lasciano sul campo l'1,5%, le auto e i loro componenti il 2% sui timori per i dazi Usa. Milano cede l'1,5% mentre lo spread oscilla intorno ai 246 punti base dove si è portato con i risultati dei ballottaggi. Prysmian dopo la revisione al ribasso della guidance sull'ebitda dell'anno, è stata bloccata alle contrattazioni e segna ribasso teorico del 7,93%. Soffrono Stm (-3,9%), ma soprattutto cedono le banche e le assicurazioni: Unipol (-4%), Mediobanca (-3,3%), Mediolanum (-3%), Banco Bpm (-2,8%), Ubi (-2,5%), Intesa (-2,2%). Tra i pochi titoli in rialzo Luxottica (+0,2%) sull'onda dell'acquisto di Barberini annunciato sabato sera. Fuori dal Ftse Mib continua la corsa di Piaggio (+7,5%) promossa da Kepler. Male Cerved (-3,74%) dopo il nuovo piano al 2020.

12.49 - PIAGGIO VOLA a +7,3%. Vola Piaggio in Borsa (+7,3% a 2,2 euro) dopo essere stata promossa a buy da Kepler Cheuvreux, che ha alzato il target price da 1,8 euro a 2,4. Gli analisti si chiedono se Piaggio potrebbe essere la nuova Fiat, seguendo la stessa strategia di separare alcuni asset e fare così emergere il valore nascosto per gli azionisti. La conclusione è che Vespa, Moto Guzzi e i veicoli commerciali in India sarebbero probabilmente quelli più facili da scorporare, più difficile farlo per Aprilia, Derbi e Gilera. La stima degli utili per azione viene alzata di circa il 20% in media per il 2018-20. Il report raccomanda infine "di tenere d'occhio Piaggio Fast Forward (società che ricerca nuove soluzioni di mobilità come il robot Gita, ndr), attualmente non preso in considerazione nella valutazione dell'azienda e "potrebbe offrire alcune opzioni a costo zero".