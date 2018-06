Cdp, il veto di Scannapieco: no a Palermo direttore generale

Sembrava tutto deciso per il futuro della Cassa e per la lista unica: le fondazioni avevano scelto come presidente l'ex Goldman Sachs e prodiano Massimo Tononi, mentre Lega e Movimento 5 stelle avevano puntato su Scannapieco come amministratore delegato e Palermo come direttore generale, forti del fatto che il vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) è molto vicino a Mario Draghi e che l'attuale chief financial officer (Cfo) conosce come nessun altro via Goito. E sarebbe proprio questo il problema. Scannapieco avrebbe fatto sapere che non intende avere a che fare con un direttore generale con deleghe pesanti come quelle che il M5s avrebbe promesso a Palermo. Il quale - a sua volta - pagherebbe anche dei contatti avuti con Luca Lanzalone, ex presidente dell'Acea e "mister Wolf" nelle cose romane per la Casaleggio Associati, arrestato con Luca Parnasi nell'inchiesta sulla costruzione dello stadio della Roma.

IL PIANO DI GIORGETTI. Dalla maggioranza fanno sapere che è difficile dire "no" a Scannapieco, visto che è molto vicino al presidente della Bce, con il quale è sempre bene avere buoni rapporti. Ma questo aut aut sulle deleghe potrebbe riaprire tutta la partita. Giancarlo Giorgetti - il potentissimo sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha ideato per la Cassa un futuro da fondo attivista per l'economia italiana - potrebbe approfittare del caos per mettere un suo fedelissimo sulla poltrona ancora per qualche giorno di Gallia. E qui tornano i nomi di Massimo Sarmi (ex Poste) e soprattutto di Giuseppe Bono, ras di Fincantieri. Il tutto mentre le schermaglie e la campagna elettorale permanente all'interno del fronte giallo-verde rallentano le altre nomine, fossero i nuovi vertici Rai o il banchiere da mandare a Siena per sostituire Marco Morelli in Mps. Che però si fa forte dello scudo Bce, con il quale ha concordato il piano per rilanciare la banca più antica del mondo.