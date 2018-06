Fisco, il 54,2% degli evasori sono Partite Iva

Partite Iva in testa (con il 54,2%) nella 'gara' per il mancato versamento di tasse e contributi, ma il fenomeno è «trasversale», poiché è rilevante (con il restante 46,8%) pure la percentuale di quella generalità di contribuenti evasori, di cui «oltre l'85% sono lavoratori dipendenti e pensionati». A metterlo nero su bianco la Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha esaminato i dati contenuti nella Relazione annuale sull'evasione fiscale e contributiva, scandagliando i particolari di quei «107,7 miliardi» di tassazione e contribuzione complessivamente assenti, e scoprendo che «l'evasione riconducibile al lavoro dipendente irregolare ammonta a 15 miliardi» (leggi anche: Nove consigli al governo M5s-Lega per un Fisco migliore).

NEL MIRINO IRPEF, IRAP E IRES. È, tuttavia, tengono a precisare i professionisti, un «luogo comune» che a nascondere all'Erario parte dei propri proventi sia prevalentemente chi opera nella 'galassia' dell'attività autonoma (individuali, società di persone, società di capitali): vi sono, infatti, «una serie di voci 'trasversali' alla contrapposizione dipendenti/pensionati versus autonomi/imprese», come quelle riguardanti la mancata corresponsione del canone Rai, il pagamento dell'Imu e le locazioni immobiliari, per totali «7,4 miliardi». Nel contempo, però, si osserva come «interamente riconducibili all'evasione propria delle Partite Iva siano le voci relative a Irpef per lavoro autonomo e impresa, Irap e Ires, per complessivi 49,5 miliardi».