Il futuro di Intesa Sanpaolo è la banca assicurazione. Con un ruolo da leader

LA NUOVA BANCASSURANCE. PER NON RIMANDARE. L’atteggiamento più diffuso, infatti, è quello di rinviare a un indefinito domani e per proteggersi da uscite finanziarie impreviste si preferisce ancora conservare i risparmi sotto forma di liquidità. Lo conferma anche il fatto che in un Paese in cui un terzo delle abitazioni sono esposte a rischio medio-alto, solo il 2% è assicurato. L’atteggiamento di non premunirsi, secondo De Felice, è in parte dovuto alla coesione familiare, «molto più forte di quella del mondo anglosassone». In caso di emergenza si fa affidamento sullo Stato e sui parenti. Per il presidente di Compagnia di Sanpaolo Francesco Profumo, però, negli anni il welfare primario “non basterà più, e diverranno fondamentali quelli secondario e terziario”. Un aspetto che Intesa Sanpaolo ha deciso di anticipare, incrementando il lato assicurativo. Per offrire fiducia, e convincere che il costo di una polizza è un investimento, la banca può contare su una larga diffusione sul territorio, sulle tecnologie sviluppate dall’Innovation Center di Torino e, soprattutto, su un rapporto consolidato con milioni di clienti.

BANCA ASSICURAZIONE: NEL FUTURO I RUOLI SONO MENO SEPARATI. Il pregiudizio più grande da superare al momento resta quello secondo cui mondo bancario e assicurativo debbano rimanere distinti. «Oggi però si parla sempre più di blending», ha ribattuto Profumo, per il quale: «La mescolanza di saperi, competenze e mestieri è la risposta alla crisi dei sistemi tradizionali». Perché l’importante oggi è garantire professionalità. A occuparsi dei piani di tutela saranno «220 specialisti della protezione assicurativa a supporto delle filiali e Intesa Sanpaolo ha avviato un programma di formazione per circa 30 mila persone», ha spiegato Nicola Maria Fioravanti, responsabile divisione insurance. Dopo il rifiuto di Generali dello scorso anno, il gruppo ha deciso di trasformarsi in una banca assicurazione, confermando i successi ottenuti negli altri settori.