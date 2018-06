Cosa c'è nel rendiconto generale della Corte dei Conti

Certificato l'insuccesso del rilancio degli investimenti pubblici

Nel suo documento la Corte ha parlato anche di «verificato insuccesso dei tentativi di rilancio degli investimenti pubblici». I giudici hanno citato la questione tra i «fattori di incertezza» relativi al quadro «interno». Inoltre, sottolinea, «i più recenti indicatori sulla congiuntura internazionale e italiana sembrano riflettere» un «peggioramento del quadro generale». In particolare, ha aggiunto, «sembra da osservare con attenzione l'evidente flessione delle nostre esportazioni».

Persi 9 miliardi di tributi non versati

Nella relazione Granelli ha ricostruito che «a fronte di un ammontare lordo complessivo dei crediti 'rottamati' di 31,3 miliardi, l'introito atteso per effetto della 'rottamazione' ammonta a 17,8 miliardi. Di tale importo», ha spiegato, «sono stati riscossi nei termini solo 6,5 miliardi, comprensivi degli interessi per pagamento rateale. A tale somma introitata deve aggiungersi la parte rateizzata ancora da riscuotere, pari a 1,7 miliardi comprensivi di interessi». Pertanto, ha proseguito, «dei 17,8 miliardi previsti a seguito delle istanze di definizione pervenute, 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono versamenti omessi. Per una parte di queste posizioni debitorie si può affermare che l'istanza di rottamazione ha avuto essenzialmente finalità dilatorie rispetto all'espletamento delle procedure esecutive».