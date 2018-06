Per Confindustria potrebbe arrivare una manovrina da 9 miliardi

Cdp, il veto di Scannapieco: no a Palermo direttore generale

Cdp, l'aut aut di Scannapieco

L'ex Ciampi boy, prescelto per diventare ad, non vuole come direttore generale il Cfo Palermo. Di cui teme le deleghe ingombranti. Così si riapre la partita. E tornano in corsa Sarmi (ex Poste) e Bono (Fincantieri).