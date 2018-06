Il nido di Intesa Sanpaolo: così la banca assicurazione vuole proteggere e crescere i suoi clienti

Un nido alto due metri e largo cinque è il simbolo scelto da Intesa Sanpaolo per lanciare il nuovo polo assicurativo che avrà sede a Torino. L’installazione, collocata al centro del cortile delle Officine Grandi Riparazioni, è stata lo sfondo dei tanti selfie scattati durante la serata di giovedì 21. Da condividere subito sui social con l’hashtag #sharingfuture. All’interno dell’ex stabilimento riqualificato, invece, uno show condotto da Alessandro Cattelan per parlare di sicurezza e protezione da diversi punti di vista, in occasione della nuova iniziativa del gruppo bancario nel campo della bancassurance.

UNA PROTEZIONE A 360° GRADI. Incontri veloci, in cui star dello spettacolo, dell’architettura e dello sport hanno spiegato come si prendono cura di ciò a cui tengono. Protezione può così significare anche solo pronunciare un nome. Per lo scrittore e insegnante Alessandro D’Avenia, infatti, l’appello in classe è il momento più importante perché è un modo di far sentire al sicuro chi viene chiamato da una voce che gli vuole bene. In molti casi, invece, sono donne coraggiose come quelle descritte dalla conduttrice Serena Dandini, a farsi carico della tutela dei più deboli. Mentre Stefano Boeri ha parlato della stabilità delle case, un problema prioritario in Italia. Per l’architetto del Bosco verticale di Milano e che si è occupato della ricostruzione di un polo ristorativo ad Amatrice, la soluzione potrebbe essere il legno.