Amazon venderà anche i medicinali con ricetta

Amazon entra nel business della vendita dei medicinali e gli operatori del settore entrano subito in crisi in Borsa. Dopo l'annuncio da parte della società di Jeff Bezos dell'acquisto di PillPack, Wallgreen Boots, Rite Aid e Cvs Health hanno accusato perdite in Borsa intorno al 10%. PillPack è una start up per la vendita online di medicinali con prescrizione che ha licenze per 50 Stati americani. Grazie a PillPack, Amazon potrà entrare subito in un mercato molto vasto. Il valore dell'operazione, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, secondo indiscrezioni di mercato è inferiore al miliardo di euro.

UN MERCATO MILIARDARIO. Ma il mercato in cui entra Amazon è vastissimo: nel 2016 gli americani hanno speso per medicine con prescrizione oltre 328 miliardi di dollari. PillPack recapita a casa dei clienti medicinali pre-ordinati nella quantità prevista sula ricetta medica. Ha inoltre software in grado di gestire attività di routine, quali i rifornimenti delle scorte, i pagamenti misti (pubblico-privato) e i rapporti con le assicurazioni. L'acquisto di PillPack chiude mesi di speculazioni da parte dei media e degli analisti americani sull'intenzione di Amazon di entrare nel business delle farmacie. Nonostante Amazon sia un colosso, la specificità del business - bisogna interagire con diversi pagatori, è necessario aquisire le licenze - rendeva difficile l'esordio della società. Difficoltà che adesso possono essere superate grazie a PillPack.

IL PRIMO TENTATIVO NEL 1999. Non è la prima volta che Amazon prova a entrare nel business della salute e delle medicine: nel 1999 Amazon aveva acquistato una partecipazione in Drugstore.com, una società che poi è stata liquidata. Nei primi mesi dell'anno, inoltre, Amazon ha stretto un accordo con la Berkshire Hathaway di Warren Buffett e Jp Morgan per la creazione di una società che gestisca i piani sanitari dei propri dipendenti.