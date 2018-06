Borsa, mercati e spread del 28 giugno

I messaggi contrastanti in arrivo dagli Stati Uniti tengono in tensione i mercati. I toni 2meno bellicosi" del presidente Donald Trump in tema di limiti agli investimenti cinesi in America sono stati smorzati dalle dichiarazioni del suo consulente economico, Larry Kudlow, che ha smentito una frenata nelle posizioni statunitensi. L'ipotesi di una guerra dei dazi continua quindi a far paura.

Il liveblogging dei listini:

10.28 - MILANO CONTINUA A RISALIRE, FLETTE LO SPREAD. Dopo un'apertura in terreno negativo, le Borse europee recuperano terreno e si muovono sulla parità. Il listino migliore è quello di Milano, che guadagna lo 0,28%, mentre Parigi cresce dello 0,2%. Piatte Francoforte, Madrid e Londra. Il comparto più forte è ancora quello energetico, che sale dello 0,3%, grazie soprattutto al petrolio (+0,4%), spinto dalla proposta degli Stati Uniti di chiudere le importazioni dall'Iran. Lo spread è in lieve ribasso e si attesta sui 246 punti, dopo aver aperto a 250, con il rendimento del Btp decennale a 2,78%. In mattinata il Tesoro collocherà fino a 6,5 miliardi di titoli di Stato, fra cui Btp a 5 e 10 anni. L'euro è stabile a 1,15 dollari.

9.43 - MILANO RIFIATA (+0,12%). Piazza Affari inverte la rotta e, dopo un'apertura in rosso, adesso guadagna lo 0,12% a 21.580 punti. A spingere il listino sono Saipem (+1%), Unicredit (+0,8%) e Mediaset (+1,2%), che sale all'indomani dell'ennesimo scontro con Vivendi, stavolta in assemblea. Fuori dal listino principale sono in rialzo Carige (+2,56%), dopo l'addio del presidente Giuseppe Tesauro e di un consigliere in polemica con l'ad Paolo Fiorentino, e Mps (+0,64%): la Repubblica scrive che il Tesoro oggi potrebbe firmare la Gacs sugli npl della banca senese. Sotto pressione invece Prysmian (-1,64% a 20,8 euro), dopo che il cda ha fissato le condizioni dell'aumento di capitale da 500 milioni di euro con prezzo delle azioni a 15,31 euro. Male anche Fca (-1,4%) e Bper (-0,62%)

9.12 - TUTTA L'EUROPA IN ROSSO. Borse europee in rosso in apertura di seduta. La peggiore è Milano (-0,59% a quota 21.430 punti), seguita da Francoforte (-0,48% a 12.289 punti). Male anche Parigi (-0,35% a 5.308 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, perde lo 0,37%.

9.03 - MILANO APRE IN NEGATIVO. Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in flessione dello 0,59% a 21.430 punti.

8.57 - MERCATI ASIATICI IN NEGATIVO. Tokyo ha chiuso sulla parità, mentre lo yen si mantiene stabile sul dollaro a quota 110,20 e si rivaluta sull'euro a 127,3. Le Piazze cinesi sono in rosso: sia Shanghai sia Shenzhen cedono lo 0,45%. Hong Kong guadagna invece lo 0,14%. Sotto pressione Seul, che perde l'1,20%, mentre Sidney è in rialzo dello 0,24%. I futures indicano aperture negative per i mercati europei, mentre sono positivi su Wall Street. Fra i dati attesi oggi, quelli sull'inflazione di giugno in Italia e in Germania e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona, oltre alle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti.

8.30 - SPREAD IN RIALZO. Spread in lieve rialzo all'avvio di seduta. Il differenziale Btp Bund segna 250 punti contro i 248 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari al 2,81%.