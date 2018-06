Gig Economy, un esercito di lavoratori difficile da quantificare

Lo stesso vale per il nostro Paese. A uno sguardo altrettanto superficiale, la copertura mediatica che i “fattorini” a chiamata hanno ricevuto negli ultimi anni sembra altrettanto sproporzionata. Secondo la ricerca Debenedetti gli addetti del Food Delivery sul modello di Foodora e Deliveroo rappresentano meno di 10 mila persone in tutta Italia. E stando alle statistiche di una ricerca Dealroom del 2017 rappresentano dal 7 al 10% del totale delle consegne a domicilio che nella maggior parte dei casi avvengono ancora attraverso i metodi "tradizionali”, lavoro in nero incluso.

UNA INTEGRAZIONE DEL REDDITO. Il peccato originale, se così si può chiamare, del Bls e di altre ricerche istituzionali consiste nel misurare solo il numero di coloro che hanno fatto del lavoro autonomo (freelance, o “gig” che sia) il proprio mestiere principale, quando la maggior parte dei Gig Worker – in America, come in Italia – entra ed esce da questo mercato in maniera discontinua. Perlopiù per integrare il reddito, sfruttando il tempo lasciato libero dal lavoro dipendente o da altre occupazioni predominanti, come lo studio, i lavori di casa. Oppure sono pensionati. Sempre stando alla ricerca della Fondazione Debenedetti, il 50% di questi Gig Worker svolge questo tipo di attività da una a quattro ore a settimana, il 20% tra 5 e 9 ore. Secondo la ricerca Work in the european gig economy il nostro Paese è infatti tra i primi in Europa per percentuali di studenti, casalinghe e pensionati che lavorano o hanno lavorato come Gig Worker.

IL NODO DELLA CONNESSIONE. La difficoltà di stabilire in un dato momento quanti e quali siano gli addetti alla Gig Economy risiede proprio nel carattere on demand del lavoratore stesso, più che del lavoro in sé. il Gig Worker può infatti essere iscritto a più piattaforme di “lavoretti” contemporaneamente come fattorino, autista, ma anche come interprete o babysitter, e non lavorare per giorni o addirittura mesi. Insomma il lavoratore della Gig Economy è tale solo quando è connesso alle piattaforme. È un lavoratore che non ha passato, né futuro al di fuori di esse: lo storico dei lavori fatti, i commenti ricevuti, i contatti dei clienti fidelizzati, la visibilità guadagnata tramite il punteggio accumulato sono accessibili (e utilizzabili) solo all’interno della logica delle piattaforme a cui si è delegata parte della propria vita professionale.

UNA ECONOMIA ON DEMAND. Nella on demand Economy il lavoratore non ha un lavoro, né clienti, né un curriculum, ma “accede” a essi quando ha bisogno di guadagnare qualcosa, esattamente come non si possiedono film, canzoni, o appartamenti, ma si può accedere a essi tramite Netflix, Spotify o AirBnb quando se ne sente il bisogno. Nessuno oggi può definirsi in un dato momento un “gig worker”, se prima non inserisce la password.