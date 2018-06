Fiat, futuro incerto tra l'offerta di Hyundai e la svolta elettrica

In via Veneto, tra i tanti dossier sul tavolo del ministro Luigi Di Maio, c'è anche una nota per un piano di incentivi per le automobili elettriche. Si vorrebbero introdurre nel nostro parco macchine un milione di vetture alternative entro il 2022. Progetto ambizioso in un Paese, l'Italia, dove girano appena 5 mila auto alimentate in questo modo.

SOLDI ANCHE PER LE CENTRALINE. C'è chi parla di uno stanziamento complessivo di circa 10 miliardi, da avviare già in una prima tranche con la manovra d'autunno 2018. Soldi che, visti i buoni rapporti tra cinque stelle ed Enel, sarebbero destinati anche all'installazione di centraline di ricarica. Ma al momento di concreto - anche perché simulazioni sui costi e sui benefici non sono ancora iniziati - ci sarebbe soltanto quanto scritto nel contratto di governo. Cioè che «è prioritario utilizzare strumenti finanziari per favorire l’acquisto di un nuovo veicolo ibrido ed elettrico a fronte della rottamazione».

SCETTICISMO SUI PIANI DI DI MAIO. A Torino i piani di Di Maio - che pure è sensibile al tema visto che viene da Pomigliano d'Arco, dove c'è un importante stabilimento del gruppo - sono letti con un certo scetticismo. Ci sarebbero stati già i primi contatti ufficiosi tra FiatChrysler e il mondo pentastellato. E che andrebbero ben oltre la visita fatta dal neoministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, con il sindaco Chiara Appendino negli stand dell'azienda all'ultimo salone di Torino.