Fiat vola in Borsa: voci di take-over da parte di Hyundai

Il titolo di Fca a Piazza Affari questa mattina è partito in forte rialzo dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui Hyundai starebbe studiando un take-over su Fiat-Chrysler, oggi guidata da Sergio Marchionne. Verso le dieci del mattino il titolo era in crescita del 5,6%. L'offerta, secondo quanto scritto da Asia Times, dovrebbe essere lanciata tra l’estate e l’assemblea annuale degli azionisti di Fca del maggio 2019, quando Sergio Marchionne lascerà la carica di amministratore delegato. La condizione necessaria sarebbe però una discesa del valore dei titoli del gruppo italo-americano.

IL RUOLO CHIAVE DI ELLIOTT. Un soggetto chiave dell'operazione studiata da Hyundai sarebbe il fondo Elliott Management di Paul Singer, oggi tra gli azionisti attivisti di Hyundai e ben presente in Italia, dove si è fatto conoscere al grande pubblico soprattutto per la battaglia ingaggiata contro Vivendi per Telecom. Elliott è, inoltre, il fondo che di fatto possiede il Milan, secondo gli accordi di finanziamento stipulati a suo tempo con Yonghong Li e sempre che non si concretizzi, come potrebbe succedere nelle prossime ore, la cessione a Rocco Commisso.