Milano, per entrare in metro basta una carta di credito contactless

Milano smart city, sempre di più. Dal 28 giugno sarà possibile pagare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello. Non c'è bisogno di inserire monete o digitare codicie, basta passare una carta, purchè sia una contactless Mastercard o Visa. Il servizio, disponibile per la prima volta in Italia, si basa sull'infrastruttura tecnologica creata da Sia, un'azienda italiana specializzata in sistemi di pagamento. Fra i partner del progetto ci sono anche Atm, Aitek, Intesa Sanpaolo e Microsoft.

«MIGLIORARE L'ESPERIENZA DI VIAGGIO». Nicola Cordone, deputy Ceo di Sia, ha spiegato come questo progetto sia solo un tassello di un mosaico più ambizioso: «Con il lancio del nuovo servizio di pagamento con carte contactless sull’intera rete metropolitana di Milano, SIA prosegue nel proprio percorso di innovazione anche nel settore della mobilità e del trasporto pubblico in Italia. Il nostro obiettivo principale è di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri grazie alla disponibilità di servizi di pagamento digitali, semplici affidabili e sicuri».