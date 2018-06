Perizie bancarie: oltre ai truffatori sono responsabili pure i truffati

Si è assistito pertanto a un progressivo deteriorarsi delle professionalità e delle competenze messe in campo nel contenzioso bancario, in special modo nella redazione di perizie su rapporti di credito (fidi su conti correnti, mutui, finanziamenti e leasing). Nella mercificazione abbiamo assistito a un making peritale da copia-incolla che addirittura, in alcuni casi, ha partorito perizie scritte già come sentenze senza sollevare quesiti sui comportamenti illeciti, ma fornendo subito in modo inoppugnabile il quantum da ristornare al cliente.

PERIZIE CHE NON SONO CERTIFICATE. Facendo credere all’imprenditore che i soldi erano già stavano in tasca. Le perizie (non solo in campo bancario) non sono «certificate», ma «asseverate»; le perizie non sono «etiche» bensì «tecniche»; non sono «inoppugnabili», ma servono a suffragare tesi e ad aprire quesiti sulla liceità dei comportamenti. Fin qui le responsabilità dei “perizifici” le cui dinamiche furono denunciate dal sottoscritto nell’ormai lontano 2014.

IGNORATI I CONSULENTI PREPARATI. Ma i truffati hanno responsabilità? Parliamo di quei piccoli imprenditori in stato di crisi e che illusi dalla “vittoria facile” hanno approcciato con superficialità e approssimazione una materia, il contenzioso bancario, che doveva essere demandato a consulenti tecnico-legali preparati, esclusivamente dedicati al contenzioso bancario (che necessita di un costante aggiornamento) e soprattutto conoscitori del territorio e delle sue dinamiche (intese come rapporti fra il territorio e gli istituti di credito presenti), oltre che etici.