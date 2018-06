Pensioni, arriva il pagamento della 14esima a luglio 2018

Arriva lunedì 2 luglio 2018 la 14esima mensilità per circa 3,5 milioni di pensionati, una boccata d'ossigeno per tutti coloro che percepiscono gli assegni più bassi. Ne ha diritto chi ha compiuto 64 anni e ha un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro. L'importo medio sarà di 500 euro e partirà da un minimo di 336 euro fino a 655,20 euro a seconda dei contributi versati.

SPESA TOTALE DI 1,7 MILIARDI. La platea è all'incirca la stessa del 2017, così come la spesa complessiva di 1,7 miliardi. A fare i conti è stata la Spi Cgil che ha sottolineato come si tratti di uno «strumento importantissimo» che porta un po' di risorse in più ai pensionati meno abbienti. Non a caso lunedì a beneficiare dell'assegno sono più donne che uomini, considerato che mediamente hanno redditi da pensione più bassi principalmente a causa di carriere lavorative discontinue e frammentate.