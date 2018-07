Cos'è e come funziona il partenariato tra pubblico e privato in Italia

4. Bandi "morti in culla": sono il 13%, persi 48 miliardi

Fin qui lo strumento non solo sembra funzionare, ma ha persino evitato la paralisi delle nostre città e dei Comuni finiti nella morsa dei vincoli di bilancio. Tuttavia i problemi non mancano. Infatti su 33.164 procedure censite dall’Osservatorio nazionale del partenariato tra pubblico e privato e bandite da tutte le amministrazioni pubbliche italiane tra il 2002 e il 2016, 4.429 risultano “procedimenti interrotti”, cioè annullati oppure gare andate deserte o non aggiudicate per irregolarità: il 13% del totale.

METÀ DELLA CIFRA MOSSA IN 15 ANNI. La percentuale oltrepassa però il 30% nel caso dei bandi che superano i 15 milioni di euro. Globalmente, riporta l'Uvi, i procedimenti interrotti hanno un valore di 48 miliardi di euro, un terzo del valore di quelli attivati. Una cifra enorme, considerato che i soldi mossi in 15 anni sono stati 88 miliardi di euro.

NEL SUD UNO SU DUE SI BLOCCA. Anche qui, poi, la situazione cambia notevolmente a seconda della amministrazione che emette il bando: secondo quanto riportano i dati dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (Ifel), nel Mezzogiorno la prematura mortalità delle procedure per irregolarità o vizi di altra natura raggiunge quasi il 54%, contro una media del 23% al Nord e del 28% nel Centro Italia. Scrivono i tecnici di Palazzo Madama: «I lunghi tempi tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione della gara causano maggiori rischi di progetto a carico del soggetto privato, maggiori oneri per la collettività, una minore convenienza del partenariato tra pubblico e privato e un rischio maggiore di insuccesso».