Borsa, mercati e spread del 2 luglio 2018

La Borsa di Milano, dopo un'apertura in territorio negativo (-1%), peggiora con il Ftse Mib che cede il 2% a 21.191 punti. Ad appesantire il listino principale il forte calo di Recordati (-15%), di Mediaset (-5%) e dei titoli bancari.

Liveblogging

11.11- MILANO -1,4%. La Borsa di Milano migliora dopo i dati sulla disoccupazione, ai minimi dal 2012, ma resta ancora pesante con un calo dell'1,4%.

10.00 - MILANO MAGLIA NERA IN EUROPA. La Borsa di Milano (-1,9%) rallenta e indossa la maglia nera dei listini europei. Il Ftse Mib è appesantito dal forte calo delle banche, Mediaset (-4,7%) e Recordati (-14%). In rosso Banco Bpm (-3%), Ubi (-2,5%), Intesa (-2,6%), Unicredit e Mediobanca (-2,5%) ed Mps (-2,2%). Male anche Fca (-2,2%), Brembo (-2,7%), Prysmian (-2,1%) e Tenaris (-2,1%) e Tim (-1,8%). In calo anche i titoli legati al petrolio, con il prezzo del greggio stabile. Giù Saipem (-1,9%), Eni (-1,4%), Snam (-1,1%) e Italgas (-0,9%). Unico titolo in terreno positivo è Moncler, che guadagna lo 0,4%.

9.42 - SPREAD A 245 PUNTI. Viaggia in deciso rialzo lo spread dopo i primi scambi in Borsa. Il differenziale Btp-Bund supera i 240 punti base, salendo a 245 col tasso sul decennale del Tesoro al 2,74%.

9.00 - RECORDATI AFFONDA. Recordati crolla in Borsa e cede il 17,35% a 28,04 euro, dopo la cessione al fondo Cvc del 51,8% del capitale per circa 3 miliardi di euro. Il prezzo delle azioni si è allineato a quello dell'Opa che verrà lanciata da Cvc a 28 euro, rispetto ai 34,06 euro che era il valore del titolo alla chiusura delle contrattazioni venerdì 29 giugno.