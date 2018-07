Milan: tutti gli advisor, studi legali e agenzie di comunicazione

I nomi delle banche coinvolte sono sui giornali da tempo: da una parte c'è Goldman Sachs che, è stato reso noto più tardi, segue il dossier per Comisso. Dall'altra parte, Morgan Stanley per i proprietari dei Chicago Cubs che, sia detto per inciso, sono la squadra del cuore di Michelle Obama (il marito, invece, tifa i White Sox). Sul fronte avvocati, sono stati coinvolti i grandi nomi della piazza milanese: studio Legance per Ricketts, Gattai-Minoli-Agostinelli per Li. Almeno fino a quando il milionario cinese non si è spostato su White & Chase. L'avvocato Riccardo Agostinelli, esperto del settore calcistico (ha lavorato anche con l'Inter e sul dossier Roma), peraltro si era già speso professionalmente per convincere il fondo Elliott a finanziare Yonghong Li. Adesso, però, sembra essere stato messo da parte.

CHI PARLA PER CHI. E sul fronte della comunicazione? Non succede molto spesso che, in grandi operazioni finanziare come quella che si gioca attorno al destino dei rossoneri, le agenzie escano allo scoperto con tanto di articoli sui giornali. Questa volta però è accaduto, ed è una parte della storia. I primi a uscire allo scoperto sono stati gli uomini di Edelman lo scorso 21 giugno, quando Milano Finanza ha rivelato in esclusiva che Thomas Ricketts, insieme ai fratelli Pete, Laura, Todd, era interessato ai rossoneri. Il nome dell'agenzia che, forse non a caso, è nata proprio a Chicago, è saltato fuori in un lancio di agenzia che ufficializzava l'interesse della famiglia, ma anche nei tweet del giornalista Andrea Montanari che, dopo lo scoop, ha subito il rituale assalto dei tifosi a caccia di conferme.