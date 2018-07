Italmobiliare: Ferrarini interrompe trattative per la cessione

Tutto fermo Stop alle trattative per la vendita della partecipazione di maggioranza del Gruppo FerrarinI.Italmobiliare e QuattroR hanno ricevuto «dai soci del Gruppo Ferrarini una unilaterale dichiarazione di interruzione delle trattative in essere, il cui avvio era stato comunicato lo scorso 13 giugno». Lo hanno reso noto in un comunicato del 3 luglio, nel quale «si riservano ogni iniziativa a tutela dei propri diritti». Italmobiliare aveva avviato, insieme al fondo QuattroR, l'esame e le valutazioni propedeutiche al possibile ingresso con una quota di maggioranza nei salumi Ferrarini, oggi in mano alla omonima famiglia. L'investimento, che sarebbe perseguito su base paritetica dai due investitori, era subordinato agli esiti della due diligence per verificare l'opportunità e l'effettivo interesse a procedere. Il gruppo Ferrarini è tra le aziende leader italiane nella produzione e commercializzazione di salumi con oltre 330 milioni di ricavi nel 2017.