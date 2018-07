Chi è il nuovo presidente del Sole 24 Ore Edoardo Garrone

Il referendum renziano che spaccò la famiglia

La famiglia Garrone, d'altronde, è sempre stata famiglia di passioni politiche: repubblicano il padre Riccardo, i figli a quanto pare giocano su sponde opposte. Il fratello di Edoardo, Alessandro, ai tempi del referendum renziano sulla riforma della Costituzione organizzò nella sua villa una cena vip con ospite d'onore Sandro Gozi per spingere il sì. Una posizione che sarebbe piaciuta a Boccia ma – sorpresa sorpresa – la moglie di Edoardo invece si schierò apertamente per il no, finanziando il catering di un evento organizzato dalla totiana Fondazione Change. Ovviamente per il no.

L'avventura sfortunata col Corriere Mercantile

Acqua passata, comunque. Adesso c'è da occuparsi del giornale confindustriale. Garrone sa già in quale guazzabuglio si è infilato: prima di diventare presidente, era già consigliere di amministrazione e membro del comitato controllo e rischi e del comitato editoriale. Per altro non è la prima volta che la famiglia si infila in avventure editoriali complicate: a metà degli anni Duemila la famiglia acquisto una quota della testata Corriere Mercantile di Genova con l'intento di salvare una storica testata della città insieme a Vittorio Malacalza, oggi azionista di riferimento di Carige. Non andò bene: dopo qualche anno, le quote vennero cedute e, dopo, il giornale chiuse i battenti. Ma quella che si apre oggi, con il giornale confindustriale, è tutta un'altra storia.