Quali sono i Paesi della Ue in cui si lavorano più ore all'anno

L'Italia si piazza decima nella classifica dei Paesi in cui si lavorano più ore all'anno. È questo il risultato del rapporto stilato dalla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) relativo al 2017. Nel nostro Paese, il dato per lavoratore è di 1.723. In cima alla graduatoria, la Grecia con 2.018, mentre l'ultimo posto è occupato dalla Germania (1.356).