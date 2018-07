Tim, il Tar del Lazio sospende la multa sul golden power

La multa del governo da 74,3 milioni a Tim per la violazione degli obblighi relativa alla normativa sui poteri speciali (golden power) è stata giustificata come una sanzione amministratica che corrisponderebbe «all'1% del fatturato cumulato di Tim e Vivendi in relazione agli asset rilevanti nel settore delle telecomunicazioni».

Il Tar, «salva la necessità di approfondire nella successiva fase di merito, la cui udienza pubblica si fissa con la presente ordinanza, tutte le complesse e nuove questioni di diritto dedotte», ha ritenuto che «l’invocata tutela cautelare di sospensione può essere accordata, in quanto legata alla spontanea prestazione da parte della società ricorrente e in favore dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, contemperando in tal modo le esigenze di parte ricorrente e resistente»