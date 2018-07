Cdp, Flavio Cattaneo scrive a Lettera43.it

Leggiamo con stupore l’articolo a firma Giovanna Predoni che ipotizza la candidatura di Flavio Cattaneo a Cdp. Non c’è nulla di vero ed è puro gossip, privo di qualunque fondamento. Non c’è stata nessuna chiamata e non c'è la disponibilità di Cattaneo, che è impegnato tutt’ora a Italo. Se la giornalista ci avesse chiamato, si sarebbe evitata questa smentita e avrebbe agito sicuramente più professionalmente.

Distinti saluti

Ufficio stampa Italo

RISPONDE IL DIRETTORE

Cattaneo è un manager di valore e dunque non desta meraviglia che il suo nome possa essere stato fatto per posizioni di rilievo, Cdp compresa (come del resto indicavano mote voci di queste ore). Ci fa piacere apprendere della sua fedeltà a Italo, e dunque della indisponibiltà ad assumere altri ruoli.

