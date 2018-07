Salvini contro l'euro? Prepariamoci al clamoroso dietrofront

Salvini e il sogno di distruggere euro ed Europa

Le priorità dell’anima elettorale leghista sono nell’ordine quattro: il risparmio e l’economia, i negher, come li chiamano loro, le tasse e i costi della burocrazia, il federalismo nel tentativo di sfuggire a questi costi e a questa burocrazia, e in definitiva, anche se non lo dicono più, al Mezzogiorno. Ma al primo punto c’è la tutela del risparmio. Per questo non piacciono ai leghisti le mire che da tempo i cinque stelle e personalmente Davide Casaleggio hanno sulla Cassa depositi e prestiti, roccaforte del risparmio italiano. Che è espresso in euro. Anche i leghisti hanno i danè in euro. E solo una netta minoranza dei leghisti, i descamisados, crede davvero che la nuova lira sarebbe meglio. Cose che dice “il Borghi”, mentre “il Bagnai” le inquadra da par suo in testi accademici. Sono in posizioni di potere nelle Commissioni parlamentari, ma azioneranno l’artiglieria antieuro solo se servirà alla causa. Cioè a portare Salvini alla guida del governo. Ma non è detto aiuti.

Salvini ha spesso parlato dello spread come di una diavoleria manipolata per spaventare gli italiani e dei mercati come una banda di manipolatori antitaliani, ma il leghista attento ai danè sa bene che lo spread è cosa vera e reale e le manipolazioni finanziarie non spiegano più di tanto. È noto che a Salvini è stata consigliata cautela da parte di importanti imprenditori vicini alla Lega, dopo i nervosismi sui mercati a maggio e giugno e il netto calo dei valori dei titoli di Stato italiani, oggi in altalena. E a Pontida, nulla sull’euro. A Coblenza il futuro ministro dell’Interno era molto più esplicito. «Abbiamo già studiato come Enf (il gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà a Strasburgo, ndr) diversi metodi per smantellare l’euro e pensiamo sia nell’interesse di tutti lavorare per una soluzione ordinata perché i costi di un crollo incontrollato della moneta sarebbero un conto finale troppo salato di un progetto che è già costato anche troppo».

A Coblenza Salvini diceva anche: «Io sono milanese, lombardo, italiano, e solo dopo europeo». Non è mai stato sfiorato dall’idea che sentirsi anche europeo aiuta, nel mondo complicato di oggi, a poter dichiarare la propria milanesità. Il mondo di Salvini, come sempre per i populisti, è quello di ieri venduto come fosse di domani. A parte la questione immigrati dove i predecessori, ad eccezione del ministro Marco Minniti, gli hanno regalato una situazione particolarmente confusa.