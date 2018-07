Forse Carige cambierà ancora cda

La resa dei conti in Banca Carige è fissata per fine settembre quando l'assemblea deciderà sulla revoca e il rinnovo dell'attuale cda e forse scioglierà una volta per tutte, a favore di uno o l'altro, la contesa tra l'amministratore delegato Paolo Fiorentino e il primo azionista. La famiglia Malacalza, che ha il 20% dell'istituto, forse si aspettava, con la "Cassa", di «avere una banca» che, in fin dei conti, non ha mai realmente posseduto e che adesso teme di perdere definitivamente a favore del management, determinato a perseguire il risanamento senza troppi riguardi verso gli interessi immediati degli azionisti, o a favore di altri soci come Raffaele Mincione e Gabriele Volpi che, al di là delle dichiarazioni di facciata, non hanno fatto mai troppo mistero della loro intenzione di far pesare le proprie azioni.

Il consiglio d'amministrazione convocato per il 10 luglio a seguito delle dimissioni dei consiglieri Francesca Balzani e, prima di lei, di Stefano Lunardi e del presidente Giuseppe Tesauro si è aperto con il colpo di scena della richiesta di Mincione (socio con il 5,4%) di far decadere l'attuale board e chiamare l'assemblea ad esprimersi, unica strada attraverso cui, evidentemente, spera di ottenere quel peso all'interno del cda che finora gli è stato negato. Il board, dopo sei ore di riunione, ha aggiornato la pratica alla prossima riunione, verosimilmente in agosto, per poi convocare gli azionisti nella seconda metà di settembre. Nel frattempo Tesauro e Fiorentino si vedranno forse in tribunale, visto che il secondo ha annunciato querela contro il primo per aver associato il suo nome a quello del costruttore Parnasi. Adesso, per la presidenza, si fa il nome dell'ex sindaco Beppe Pericu.

L'IRRITAZIONE DEI MALACALZA