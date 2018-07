Il Job Hopping e i motivi per cui i giovani cambiano spesso lavoro

Per aumentare lo stipendio, per sfuggire alla precarietà, o semplicemente perché non hanno nessuna idea di quello che vogliono fare nella vita. Perché i lavoratori di oggi, e soprattutto i più giovani, sono così poco affezionati alle aziende per cui lavorano, al punto da non volerci rimanere più di qualche anno consecutivo? Più che nel presunto disinteresse dei giovani per il posto fisso, è utile cercare una risposta a questa inquietudine di fondo nelle nuove modalità di ricerca e selezione del personale, attive 24 ore su 24: il lavoratore, oggi, è sempre alla ricerca di un altro posto di lavoro, soprattutto quando ne ha appena trovato uno.

IL COSTO DEL JOB HOPPING

Negli ultimi anni si sono sprecate le analisi sulle cause del job hopping (dall’inglese “to hop”, “saltare”), termine che identifica l’attitudine di un lavoratore a passare frequentemente da un’azienda all’altra dopo pochi anni, o addirittura mesi, dall’assunzione. Secondo una ricerca di Deloitte che ha coinvolto 10 mila under 35, di 36 Paesi diversi, il 43% dei lavoratori si dichiara intenzionato a cambiare azienda entro due anni, vanificando le risorse spese per la ricerca, formazione e apprendistato del nuovo personale (per un costo che secondo Gallup supera già i 30 miliardi di dollari annui per le sole imprese americane).

Negli Stati Uniti la percentuale di coloro che hanno cambiato lavoro è raddoppiata dal 2009 al 2017 (dati Census Bureau Data) passando dal 2,1% del terzo trimestre 2009 al 4% nel primo trimestre 2017, percentuale che sfiora il 6,5% nel caso dei millennial. I giovani tra i 18 e i 30 anni hanno già cambiato sette lavori, mentre i baby boomer ne hanno cambiati 12, ma in 30 anni.



Il Job hopping sembra essere un fenomeno trasversale a tutti i Paesi avanzati. In Italia, secondo Randstad, un italiano su cinque ha cambiato lavoro nel 2017, mentre uno su tre ha in programma di farlo entro la fine del 2018. Mentre in Giappone il numero di persone che hanno cambiato lavoro ha raggiunto i 3 milioni nel 2016 (4,9% del totale della forza lavoro, il tasso più alto dal 2009).

SPINTI A CAMBIARE IN CERCA DI STIPENDI MIGLIORI

Da dove deriva questa inquietudine di fondo del mercato del lavoro, soprattutto in un Paese come il nostro che a malapena è tornato ai livelli di occupazione pre-crisi? In un contesto internazionale di salari stagnanti o quantomeno erosi dal ritorno dell’inflazione, come nel caso statunitense, cambiare lavoro di frequente sembra essere l’unica strategia per assicurarsi aumenti di stipendio regolari.

Secondo la Federal Reserve Bank di Atlanta chi ha cambiato lavoro nell’ultimo anno in Usa ha ottenuto un aumento di stipendio fino al 30% in più rispetto a chi è rimasto nello stesso posto per più di 12 mesi. Secondo la ricerca di Deloitte, citata in precedenza, lo stipendio è la prima variabile che influenza la scelta dei millennial di cambiare lavoro, mentre rimane ignoto quello che potrebbe favorire la loro permanenza in azienda.

Benefit, luoghi di lavoro inclusivi, formazione, flessibilità. Ognuna di queste variabili conta, e tutte sembrano essere egualmente insufficienti a ridurre l’emorragia continua di risorse anche nelle aziende più “smart” e ambite dai giovani. Se il dipendente medio di Facebook, Google, Amazon, Apple o Twitter non rimane in media più di due anni in azienda, in Airbnb, Snap Inc o Uber se ne va prima di 18 mesi (dati Paysa 2017).

Non è un mistero, infatti, che le aziende di oggi vivano in un costante paradosso: i loro dipendenti fuggono se non vengono adeguatamente formati e pagati, ma la crescita delle competenze e del salario aumenta l’appetibilità di questi ultimi sul mercato del lavoro. Soprattutto per chi è assunto: merito, o colpa a seconda dei punti di vista, di un’innovazione tecnologica che mai come prima d’ora favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Anche quando la domanda scarseggia, o è silente.