Autogrill Più: è nato il nuovo concept autostradale ispirato alle food court cittadine

Ispirato alle food court cittadine, Autogrill Più è caratterizzato da una struttura modulare: Area Comfort per chi ha più tempo da dedicare alla sosta e al cibo; Area Fast per chi deve fare un break più veloce. Nel menù vi è spazio ai diversi gusti: dall’alimentazione salutare allo street food, in linea con il trend internazionale del momento.

Nuovo concept per Autogrill: è nato Autogrill Più

Il leader mondiale nei servizi di ristorazione per chi viaggia presenta Autogrill Più, il nuovo concept caratterizzato da una struttura modulare, ispirata alle “corti” dedicate al cibo, dove i numerosi concept gastronomici convivono e si alternano. In linea con l’attuale tendenza di mercato e con la necessità di soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori - alimentazione più salutare e preferenza per lo street food - il nuovo modello di servizio prevede una differenziazione degli spazi interni. L’organizzazione del nuovo concept va incontro alle diverse tempistiche di consumo dei viaggiatori dedicando uno spazio a chi ha bisogno di una pausa più rapida ed uno spazio a chi ha più tempo da dedicare alla sosta. L'area Comfort prevede i concept «Ciao», con l'arrivo delle Super Salad in cui spiccano i cosiddetti super food; «Burger In», il nuovo concept Autogrill dedicato all'hamburger, con 5 ricette al piatto, e infine «La Piadineria», il brand presente con quasi 200 location tra Italia e Francia, che arriva per la prima volta sul canale autostradale. L'area Fast, prevede un servizio più veloce dedicato ai viaggiatori con meno tempo a disposizione; qui possono scegliere tra «Gusti di Strada», nuovo format dedicato allo street food italiano con prodotti locali e tradizionali e sapori regionali; «Camogli&Friends», il primo concept ispirato al famoso panino ligure; «Mr Good», dedicata ai prodotti healthy e green, con spremute, smoothies, iced tea, bowl di frutta, accompagnata da un’offerta bakery in stile anglosassone, con bevande trendy come il golden thè, il matcha e il chai thè, ideale per soddisfare le esigenze dei giovani.