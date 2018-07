Trump aumenta i dazi. E Tesla apre in Cina

L'amministrazione Trump ha pronto il secondo schiaffo alla Cina. Nella guerra commerciale ha preparato una lista di oltre 6 mila prodotti importati per un valore di 200 miliardi di dollari cui potranno essere imposti dazi del 10%. Alza il livello dello scontro, ma per il momento si sta ancora riprendendo dalla risposta cinese alla prima ondata di dazi.

LE VETTURE TESLA AUMENTATE DEL 40% DOPO I DAZI

E tra le aziende più colpite c'è, quasi impossibile da indovinare, Tesla. I prezzi delle autovetture dell'azienda di Elon Musk che già in generale non versavano in buone acque, in Cina sono aumentati del 40 per cento. E per l'azienda statunitense, Pechino non è un mercato di poco conto.